Business news: finlandese Nokian Tyres completa vendita delle sue attività in Russia

- La società finlandese impegnata nella produzione di pneumatici Nokian Tyres ha annunciato di aver completato la vendita delle sue attività in Russia alla compagnia petrolifera russa Tatneft. E' quanto risulta dalla nota pubblicata sul sito web di Nokian Tyres. Secondo l'agenzia di stampa "Tass", le attività commerciali in Russia della società, operativa nel Paese dal 2005, ha rappresentato circa il 20 per cento delle vendite nette di Nokian Tyres. (Rum)