Usa: segretario Sicurezza interna, numero eccezionalmente alto di migranti al confine

- Il numero di migranti in arrivo negli Stati Uniti dal confine con il Messico è “eccezionalmente elevato”. Lo ha detto il segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, durante una intervista televisiva sull’emittente “Cbs”. “Il numero di persone in arrivo alla frontiera ha raggiunto livelli eccezionalmente elevati: tuttavia, questo problema non riguarda solo gli Stati Uniti, essendoci una tendenza analoga in tutto l’emisfero occidentale”, ha detto il segretario, che negli ultimi mesi è stato al centro di forti polemiche da parte dei repubblicani, per le modalità con cui il dipartimento ha gestito l’incremento dei flussi migratori irregolari al confine meridionale. (Was)