Business news: Ucraina, calo produzione industriale del 36,9 per cento nel 2022

- La produzione industriale nel 2022 in Ucraina è diminuita del 36,9 per cento. E' quanto risulta dal rapporto del Servizio statistico statale dell'Ucraina su indici di produzione industriale, produzione edile e dati sul fatturato al dettaglio. Si riferisce inoltre che il fatturato delle attività di vendita al dettaglio in Ucraina è diminuito del 24,3 per cento. Il volume dei prodotti del settore di costruzione è diminuito del 65,1 per cento, mentre anche il settore dell'edilizia residenziale ha registrato un calo del 60,3 per cento. (Kiu)