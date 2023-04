Business news: Bosnia, Bers pronta a finanziare espansione internet veloce per digitalizzazione economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) è pronta a preparare degli studi sulla diffusione di una connessione internet più veloce ed economica in Bosnia Erzegovina e a finanziare tale processo. Lo ha affermato Christoph Denk, amministratore delegato per la strategia e l'attuazione delle politiche presso la stessa Banca, ripreso dall'agenzia "Fena". Denk ha sottolineato che attualmente il prezzo di internet nel Paese balcanico "è il doppio rispetto ai Paesi dell'Unione europea, mentre allo stesso tempo la velocità è molto più bassa". "Sono a Sarajevo per vedere come la Bers può aiutare la Bosnia Erzegovina e i Balcani occidentali nella digitalizzazione dell'economia. La digitalizzazione è il principale motore dello sviluppo economico e dell'approccio della Bosnia Erzegovina all'Ue", ha affermato Denk, il quale ha aggiunto di aver avuto un incontro con il ministro delle Comunicazioni e dei trasporti bosniaco, Edin Forto, sull'importanza dello sviluppo dell'infrastruttura digitale in Bosnia Erzegovina, che include l'espansione di internet anche nelle aree rurali. L'esperto ha quindi spiegato che la Bers e l'Ue sono particolarmente impegnate nella digitalizzazione delle piccole imprese in Bosnia Erzegovina e, insieme alle banche locali, attraverso il programma "Go Digital", verranno forniti fondi per tale processo. (Seb)