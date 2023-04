Business news: Ungheria, nel 2023 aumenta stipendio lordo ma calano guadagni reali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’anno scorso, lo stipendio medio lordo in Ungheria ha registrato un aumento del 16,1 per cento. È quanto riportato dal portale d’informazione “Infostart”, citando i dati dell’Istituto centrale di statistica ungherese. Nel gennaio del 2023 lo stipendio medio lordo dei dipendenti a tempo pieno ha raggiunto i 520 mila fiorini ungheresi (circa 1355 euro). La retribuzione media lorda standard, senza premi o bonus, ha invece avuto un incremento del 17,3 per cento rispetto al 2022, raggiungendo i 502.900 fiorini ungheresi (circa 1310 euro). I guadagni reali sono tuttavia diminuiti del 7,6 per cento, parallelamente all’aumento del 25,7 per cento dei prezzi al consumo. Secondo quanto reso noto dal ministero dello Sviluppo economico dell’Ungheria, rispetto al 2010 il salario medio è aumentato di 2,6 volte. (Vap)