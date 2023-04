Business news: previsioni Randstad, a Pasqua in Spagna quasi 85 mila nuovi contratti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pasqua contribuirà a creare quest'anno 84.750 contratti di lavoro in Spagna, il 17,1 per cento in più rispetto al 2022. È quanto emerge dalle previsioni dell'agenzia di risorse umane Randstad, che rivelano, tuttavia, un dato inferiore del 27 per cento rispetto alle 116.115 assunzioni registrate nel 2019, prima dello scoppio della pandemia del coronavirus. Per quanto riguarda i settori, l'81,6 per cento corrisponderà al settore alberghiero e della ristorazione, seguito dal trasporto passeggeri (11,8 per cento) e dalle attività artistiche e ricreative (6,8 per cento). Le previsioni indicano che le assunzioni cresceranno in tutte regioni della Spagna, in particolare, nelle Isole Baleari (+25,1 per cento), in Navarra (+23,4 per cento), nelle Isole Canarie (+22,6 per cento), nella Comunità Valenciana (+20,6 per cento) e in Aragona (20,2 per cento). Randstad evidenzia che le aziende hanno bisogno di professionisti con poco margine di tempo, poiché il mercato e le sue richieste si evolvono in modo agile. Pertanto, sono alla ricerca di profili con elevata disponibilità e rapido adattamento alla posizione, preferibilmente con una precedente esperienza nel settore in cui svolgono la loro attività. (Spm)