Business news: Bosnia, produzione industriale a febbraio a -3 per cento annuo

- A febbraio la produzione industriale in Bosnia Erzegovina è calata rispetto a gennaio dello 0,7 per cento, mentre rispetto a febbraio dello scorso anno è diminuita del 3 per cento. Lo riporta l'Istituto di statistica nazionale. In relazione al mese di gennaio, la produzione di beni durevoli è stata superiore dell'8,1 per cento, quella dei beni non durevoli dello 0,4 per cento, mentre quella dell'energia dell'1,5 per cento. La produzione industriale ha registrato una crescita nel settore dell'estrazione di minerali a febbraio rispetto a gennaio di quest'anno del 2,8 per cento, mentre sono diminuite la produzione e la fornitura di elettricità e gas del 2,4 per cento e l'industria di trasformazione dell'1,7 per cento. (Seb)