Business news: Spohr (Lufthansa) fiducioso nell'acquisto di Ita, valutare perdite e prezzo

- L'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, si è detto fiducioso che nelle prossime settimane si possano concludere con successo i colloqui sull'acquisizione di Ita Airways da parte del gruppo facente capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca. In questa prospettiva, il prezzo dell'operazione sarà determinante. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad ha affermato che parte delle questioni sono state ora chiarite nelle trattative con il ministero dell'Economia e delle Finanze. Allo stesso tempo, Spohr ha sottolineato: “Ita ha perso molti soldi. Ciò deve essere preso in considerazione nella valutazione”. A gennaio scorso, il ministero dell'Economia e delle Finanze e Lufthansa hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti sulla cessione di una quota di minoranza del successore di Alitalia al gruppo tedesco. Nel 2022, Ita Airways ha registrato una perdita netta di 486 milioni di euro su un fatturato di 1,6 miliardi di euro. Secondo l'azienda, le cause sono state l'aumento dei prezzi del cherosene e la situazione economica generale. Spohr si è detto fiducioso che si possa raggiungere un accordo anche sul prezzo. La questione verrà affrontata dall'Ad durante colloqui che terrà a Roma nella giornata di domani, 30 marzo. Come nota “Handelsblatt”, Ita Airways è “interessante per Lufthansa”. Allo stesso tempo, questa azienda “deve garantire che il rischio rimanga gestibile”. Il più grande gruppo aereo europeo si è appena lasciato alle spalle la grave crisi del Covid-19 e ha bisogno di parecchio capitale per investimenti urgenti. Pertanto, Lufthansa intende rilevare inizialmente soltanto una minoranza di Ita Airways, con lo Stato italiano che rimarrebbe responsabile della compagnia, anche per eventuali rischi residui derivanti dal fallimento di Alitalia. Inoltre, per il momento, Lufthansa non dovrebbe contabilizzare le perdite di Ita Airways nel proprio bilancio. “Nella migliore delle ipotesi”, lo Stato dovrebbe poter cedere le restanti azioni di questa azienda al gruppo tedesco “solo quando Ita Airways tornerà a essere redditizia”. Al riguardo, Spohr si è detto ottimista: “Finora, le discussioni ci hanno confermato che la svolta in Ita è possibile se Ita è integrata nel nostro gruppo”. Intanto, un elemento di un potenziale accordo tra il governo e Lufthansa potrebbe essere la crescita del successore di Alitalia nel lungo periodo, utilizzando e ampliando l'aeroporto di Roma-Fiumicino come polo della compagnia dell'airone per l'emisfero meridionale. Ciò significa che Ita Airways dovrebbe ottenere più aerei a lungo raggio. Secondo Lufthansa, infatti, i 12 velivoli di questo tipo che attualmente compongono la flotta del successore sono insufficienti. (Geb)