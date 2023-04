Ucraina: Zelensky, "grato all'Fmi" per finanziamenti da 15,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, ha espresso la propria gratitudine al Fondo monetario internazionale (Fmi) e alla direttrice, Kristalina Georgieva, per aver approvato un nuovo programma di sostegno quadriennale a Kiev per un totale di 15,6 miliardi di dollari. In un messaggio su Twitter, Zelensky ha scritto: "È un aiuto importante nella nostra lotta contro l'aggressione russa. Insieme sosteniamo l'economia ucraina. E stiamo andando avanti verso la vittoria". (Kiu)