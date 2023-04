Brasile: governo non firma condanna invasione russa dell'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'assenza e il rifiuto alla firma del documento da parte del rappresentante del Brasile, il presidente Lula ha inviato una lettera agli organizzatori sottolineando l'impegno del governo brasiliano per la democrazia. Quando al fascicolo ucraino, il presidente ha accennato al rischio di una "nuova guerra fredda" e ha difeso il dialogo politico per risolvere i conflitti. "La bandiera della difesa della democrazia non può essere usata per costruire muri o creare divisioni. Difendere la democrazia è lottare per la pace. Il dialogo politico è il modo migliore per costruire il consenso", ha riferito Lula. (segue) (Brb)