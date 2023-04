Brasile: governo non firma condanna invasione russa dell'Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione finale, i firmatari del documento deplorano l'invasione dell'Ucraina e chiedono la risoluzione del conflitto, oltre alle indagini e alla responsabilità dei crimini commessi in territorio ucraino. "Chiediamo alle parti in conflitto armato di rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario", si legge in un estratto del documento. "Sosteniamo con forza la responsabilità per i crimini più gravi ai sensi del diritto internazionale commessi sul territorio dell'Ucraina attraverso indagini e procedimenti giudiziari appropriati, equi e indipendenti a livello nazionale o internazionale, e per garantire giustizia a tutte le vittime e la prevenzione di crimini futuri", conclude. (Brb)