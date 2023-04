Fvg 2023: Berlusconi, astensionismo mina democrazia, votare FI e confermare Fedriga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Democrazia significa voto e l’astensionismo mina alla radice il funzionamento del sistema democratico. “Quando chi ci governa è scelto da una minoranza, allora è quella minoranza che decide il futuro di tutti. Anche il nostro. Per questo rivolgo un caldo appello ad andare a votare, domenica e lunedì, in Friuli Venezia Giulia. Terre di confine, terre che hanno visto da vicino la privazione della libertà, gli orrori del nazismo e del comunismo, terre che oggi hanno un grande futuro fra l’Italia, l’Europa centrale e i Balcani”. Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Noi siamo abituati a vivere in un paese libero e democratico, ma la libertà e la democrazia non sono affatto diritti scontati. Dopo millenni di storia, è da meno di 80 anni che in Italia tutti, donne e uomini, possono votare. Oggi nel mondo, nel 2023, soltanto un abitante della terra ogni otto può esercitare liberamente il diritto di voto. Tutto il resto vive governato da autocrazie o dittature, dove il popolo non è mai sovrano. La nostra democrazia ha certamente tanti difetti, ma è un bene prezioso che dobbiamo custodire gelosamente. C’è chi ha dato la vita per ottenerla, noi non possiamo sprecarla”, sottolinea Berlusconi, che aggiunge: “E poi, naturalmente, vi chiedo di confermare Massimiliano Fedriga come presidente della Regione, e di dare il vostro voto a Forza Italia. Ricordatevi che noi in Italia siamo il Partito popolare europeo, la più importante famiglia politica al Parlamento europeo, e siamo l’anima liberale, cristiana, garantista, europeista, atlantista dell’attuale governo di centro-destra. Votare Forza Italia, anche il 2 e il 3 aprile, significa votare per il vostro futuro, per il futuro della vostra regione, per il futuro dei vostri figli e dei vostri nipoti, per un futuro di benessere e di libertà. Forza Friuli Venezia Giulia, Forza Italia”. (Rin)