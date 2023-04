Business news: Finlandia e Svezia firmano accordo su approvvigionamento congiunto armi da produttore Sako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa di Finlandia e Svezia hanno firmato un accordo quadro sull'approvvigionamento uniforme di armi con il produttore Sako. Lo ha reso noto la stessa società, con sede in Finlandia, secondo cui l'accordo consente l'approvvigionamento economico di nuove pistole per i due Paesi. La durata dell'accordo è inizialmente fissata a 10 anni. Nella prima fase, la Finlandia acquisterà fucili d'assalto e armi di protezione individuale per i test sul campo per 700 mila euro. Il valore del primo contratto della Svezia è di circa 78 milioni di euro. (Sts)