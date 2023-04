Usa: Biden in Mississippi, governo pagherà per rimozione dei detriti dopo tornado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha stabilito che il 100 per cento del costo della rimozione dei detriti causati dal maltempo e dal tornado che hanno colpito il Mississippi la settimana scorsa, provocando la morte di 25 persone, sarà coperto dal governo federale. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha visitato oggi le aree colpite dal maltempo, dichiarando che l’esecutivo si occuperà anche di pagare tutte le misure di emergenza necessarie per garantire una abitazione a chi ha perso la casa durante il tornado. “Non lasceremo indietro nessuno”, ha aggiunto. (Was)