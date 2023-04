Ucraina: Blinken, a Bucha crimini di guerra da parte dei russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari russi continuano a commettere crimini di guerra e crimini contro l’umanità in Ucraina, e i responsabili devono essere portati davanti alla giustizia. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, intervenendo in videocollegamento all’evento organizzato ad un anno dalla liberazione della città ucraina di Bucha. “Gli Stati Uniti sostengono le autorità ucraine e la comunità internazionale nello sforzo per documentare e indagare su queste atrocità: quello che è accaduto a Bucha, così come in altre città ucraine, è inaccettabile”, ha detto. (Was)