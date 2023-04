Venezuela: leader oppositore, né noi né governo invitati a conferenza internazionale Colombia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gonzalez - tra i nomi più in vista delle opposizioni, e membro della squadra di negoziatori designata per il dialogo organizzato dal governo del Messico - ha comunque espresso apprezzamento per l'iniziativa del presidente della Colombia, Gustavo Petro, che gode del sostegno degli Stati Uniti. Un'iniziativa cui "occorre dare un'opportunità". "Tutto quello che serve a rafforzare il meccanismo di dialogo del Messico e che porti avanti l'agenda stabilita, con l'auspicio e la mediazione del regno di Norvegia è benvenuto", ha detto. (Vec)