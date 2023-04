Brasile: governo non firma condanna invasione russa dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile non ha firmato la dichiarazione finale del summit per la democrazia che condanna la Russia per l'invasione e il conflitto in Ucraina. Il documento, presentato alla fine dei lavori del vertice virtuale ospitato dagli Stati Uniti questa settimana, ha incassato i favori di 76 degli oltre 100 Paesi riuniti. Il testo chiede il ritiro "immediato, completo e incondizionato" delle truppe russe dal territorio ucraino. Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, non ha partecipato alla conferenza in cui si è dibattuto di lotta contro l'autoritarismo e la corruzione e in favore del rispetto dei diritti umani. (segue) (Brb)