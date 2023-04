Bolivia: missione Commissione diritti umani incontra presidente Arce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione della Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) ha incontrato il presidente Luiz Arce nel corso dell'ultimo giorno della visita in Bolivia. Gli osservatori sono rimasti una settimana nel Paese per verificare la situazione dei diritti umani. Gli esperti di diritti umani hanno incontrato politici e società civile nelle città di La Paz, Santa Cruz, Cochabamba e Sucre, oltre che visitare alcuni penitenziari. All'inizio dei lavori, la Cidh ha promesso di "ascoltare tutte le voci" del Paese nel senso più ampio possibile. Dal canto suo, il presidente Arce ha dichiarato che nel corso dell'incontro ha riaffermato l'impegno della sua amministrazione nel garantire i diritti umani. La missione della Cidh prevede di fornire un rapporto sulla sua visita con osservazioni, conclusioni e raccomandazioni per lo Stato.(Brb)