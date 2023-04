Germania: il generale Bodemann assume la guida del Comando territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di divisione dell'esercito André Bodemann assume da oggi la guida del Comando territoriale delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), avvicendando il generale di corpo d'armata Carsten Breuer, dal 17 marzo scorso capo di Stato maggiore della Difesa. Nella stessa occasione, secondo quanto comunicato dalla Bundeswehr, il Comando territoriale, istituito il 26 settembre 2022, raggiunge la piena capacità operativa. Formata a seguito de mutamento della situazione di sicurezza in Europa causato dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, la struttura è responsabile delle operazioni della Bundeswehr in territorio tedesco. I compiti comprendono la difesa nazionale, l'assistenza in caso di calamità naturali, nonché pianificazione, coordinamento e gestione del dispiegamento delle forze della Nato attraverso la Germania. Il Comando territoriale della Bundeswehr ha sede a Berlio, presso la caserma “Julius Leber”. (Geb)