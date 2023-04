Business news: BioNTech, ricavi per 17,3 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech ha comunicato di aver registrato nel 2022 ricavi per 17,3 miliardi di euro, dopo i circa 19 dell'anno precedente. L'utile netto si è attestato a 9,4 miliardi di euro, in lieve calo dai 10,3 del 2021. Per il 2023, la società prevede un fatturato di circa 5 miliardi di euro con i vaccini contro il Covid-19 che ha sviluppato insieme al gruppo farmaceutica statunitense Pfizer. Complessivamente, BioNTech stima investimenti in ricerca e sviluppo da 2,4 a 2,6 miliardi di euro nel 2023. (Geb)