Business news: Spagna, programma Eurofighter genererà 26 mila posti di lavoro fino al 2060

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Eurofighter garantirà 26 mila posti di lavoro in Spagna fino al 2060, il 2,7 per cento del totale del settore aerospaziale nazionale. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto si indica in uno studio di Pwc sull'impatto economico dei contratti Halcon e Quadriga commissionato da Airbus. Le principali regioni che beneficiano di questa attività sono la Comunità di Madrid, i Paesi Baschi, Castilla La Mancia e l'Andalusia. Entrambi i contratti Eurofighter dovrebbero contribuire al Pil spagnolo per circa 1,7 miliardi di euro, di cui la produzione e la manutenzione del Falcon genererà circa 1,5 miliardi e la produzione del Quadriga i restanti 200 milioni. L'occupazione e il contributo economico durante entrambe le fasi genereranno un gettito fiscale totale di 430 milioni di euro, di cui 151 milioni saranno un contributo diretto. Con il programma Halcon, la flotta spagnola di Eurofighter salirà a 90 velivoli, con la prima consegna prevista per il 2026. Sia Quadriga che Halcon garantiscono la produzione del nuovo Eurofighter Tranche 4, attualmente il più moderno caccia costruito in Europa, fino al 2030, con una vita utile che va oltre il 2060. (Spm)