Abruzzo: Paolucci (Pd), Giunta lenta e indecisa, Marsilio non comprende vere priorità territorio (2)

- "Per la ferrovia Pescara-Roma e la velocizzazione Adriatica - prosegue Paolucci - cita finanziamenti per 2,5 miliardi, che però arrivano dal precedente governo nazionale, da questo governo però, è notizia di oggi, arriva lo stralcio della Roma-Pescara dai progetti del Pnrr. E dunque Marsilio può intestarsi il merito di aver ottenuto non più di 150 milioni di euro, al netto delle opere ferroviarie, ben poca cosa rispetto alla passata Giunta regionale, che si attesta ben 840 milioni. In relazione alle opere di difesa idrogeologica il governo Marsilio non ha ottenuto oltre 100 milioni di euro, a fronte di un governo D'Alfonso che ha invece assegnato allo scopo ben 218 milioni di euro, a cui si sommano 203 milioni di euro ottenuti dallo Stato per l'emergenza meteo del gennaio 2017. Incredibile anche il tentativo di appropriarsi del piano valanghe, senza ‘ricordare’ che detto strumento è stato finanziato ed elaborato dalla giunta d'Alfonso, per 1,3 milioni di euro. Nemmeno il comparto agricolo - conclude - è nella lista delle priorità del centrodestra, basti pensare ai fondi tolti al Fucino per i suoi impianti irrigui e alla lentezza del rifinanziamento, più volte annunciato, ma ad oggi non ancora avvenuto". (Gru)