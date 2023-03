Francia-Italia: ambasciata a Parigi ospita quarto Forum su infrastrutture dei trasporti ed energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Forum risulta ancora più importante in considerazione dell'alto valore strategico del settore infrastrutturale anche per l'agenda e gli equilibri economici europei. Anche per questo motivo, i settori dei trasporti e dell'energia occupano un ruolo centrale nell'architettura complessiva del Trattato del Quirinale che struttura la collaborazione tra Francia ed Italia per gli anni a venire", ha sottolineato l'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro nel suo intervento di apertura della serata inaugurale del 30 marzo. Nella giornata del 31 marzo, il Forum è proseguito con due sessioni di approfondimento dedicate rispettivamente alla mobilità sostenibile tra Italia e Francia e al mix energetico, ai mercati e alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia. (Frp)