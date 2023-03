Calcio: Viminale, riunione con Piantedosi e Abodi su contrasto ad antisemitismo e razzismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è realizzare più efficaci azioni sia sul fronte del contrasto al grave fenomeno, anche per perseguire tempestivamente i responsabili di tali atti, che su quello della prevenzione, con la partecipazione attiva degli stessi club calcistici e agendo, in particolare, sulle frange estreme delle tifoserie. In sede di riunione è stata inoltre rilevata l’importanza di adottare iniziative per affermare i valori del “rispetto e della reputazione”, in un’ottica di valorizzazione delle azioni propositive attuate dai club calcistici. È stata, da ultimo, valutata la realizzazione di mirate campagne informative e di comunicazione con il coinvolgimento dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, attivo presso il Viminale. La platea degli interventi da attuare verrà a breve analizzata, anche sotto un profilo tecnico, in una nuova riunione del tavolo. (Rin)