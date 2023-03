Usa: fusione JetBlue-Spirit, da altri 4 Stati sostegno a causa antitrust per bloccare operazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori generali di quattro Stati (California, Maryland, New Jersey e Carolina del Nord) hanno aderito alla causa civile avviata dalla divisione Antitrust del dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti per bloccare la proposta da 3,8 miliardi di dollari avanzata dalla compagnia aerea JetBlue per acquisire il vettore Spirit Airlines. I quattro Stati, ricorda una nota, si uniscono così al Massachusetts, allo Stato di New York e al distretto di Columbia nel tentativo di bloccare la fusione da parte delle autorità federali. “Ringraziamo gli Stati che hanno aderito a questa importante causa, tesa ad impedire a JetBlue di eliminare la società concorrente Spirit Airlines, a beneficio della competizione nel settore”, ha commentato la vice assistente del procuratore generale Usa, Doha Mekki.(Was)