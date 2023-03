© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 4 aprile, alle ore 14, presso l'Aula della commissione Cultura della Camera, le commissioni riunite Cultura e Lavoro svolgono l'audizione della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, in merito all'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)