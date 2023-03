Norvegia: valanga, la Farnesina conferma il decesso di un italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina ha confermato il decesso di un italiano in Norvegia a causa di una valanga nel nord del Paese. Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale fa sapere ad "Agenzia Nova" che l'ambasciata ad Oslo sta seguendo da vicino il caso con le autorità norvegesi e seguiranno ulteriori aggiornamenti. Secondo quanto riferito in precedenza dal sito norvegese "Aftenposten", un gruppo di cinque italiani è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe nel nord della Norvegia. I media norvegesi hanno riferito che altri due italiani sono rimasti feriti, di cui uno gravemente. Il gruppo si trovava sulla cima Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, meta degli escursionisti. (Res)