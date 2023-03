Usa: caso Jeffrey Epstein, mandati di comparizione per co-fondatore di Google e altri miliardari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità delle Isole Vergini hanno emesso una serie di mandati di comparizione nel quadro della causa civile avviata nei confronti di Jp Morgan, alla luce dei rapporti della banca con Jeffrey Epstein, imprenditore statunitense morto in carcere a New York in circostanze sospette nel 2019, dopo essere stato arrestato con l’accusa di traffico sessuale. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che i mandati di comparizione sono stati inviati a Sergey Brin, co-fondatore di Google e membro del consiglio di amministrazione di Alphabet, società proprietaria della piattaforma; Thomas Pritzker, presidente esecutivo di Hyatt Hotels; Mortimer Zuckerman, miliardario canadese-statunitense attivo nel settore immobiliare e della comunicazione; e all’imprenditore Michael Ovitz. A tutti è stato chiesto di consegnare tutte le comunicazioni e la documentazione relativa alla banca Jp Morgan e allo stesso Epstein, noto in vita per i suoi rapporti personali con figure di primo piano nella politica e nella finanza internazionale. (segue) (Was)