Usa: maltempo, tornado arriva in Arkansas, ci sono feriti

- L’ondata di maltempo che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi giorni è arrivata in Arkansas, con milioni di persone attualmente a rischio tornado. Il Servizio meteorologico nazionale ha confermato che un tornado ha raggiunto la città di Little Rock e le aree circostanti, causando già danni alle infrastrutture e un certo numero di feriti. Il Centro ha anche confermato che venerdì pomeriggio è stato possibile confermare almeno due tornando nello Stato, nelle contee di Pulaski e Garland, per le cui aree è stato annunciata una allerta di quinto livello a causa del maltempo e delle tempeste. In un messaggio pubblicato su Twitter, la governatrice dello Stato, Sarah Huckabee Sanders, ha parlato di “danni significativi” nelle regioni orientali dell’Arkansas, invitando i residenti a rimanere in casa quando possibile. “La polizia di Stato e le squadre di soccorso sono in contatto con le autorità locali per aiutare i feriti”, ha aggiunto. (Was)