Italia-Usa: impegno italiano per “rifiuti-zero” al centro del podcast “Sustainability Channel” all’Onu

- L’esperienza e le buone pratiche italiane su “rifiuti-zero” sono state presentate nel nuovo episodio del podcast della rappresentanza italiana alle Nazioni Unite, denominato “Sustainability Channel” (canale sostenibilità) e realizzato in collaborazione con Asvis. L’episodio, riferisce una nota, ha visto come ospite Lucilla Persichetti, referente Asvis per l’obiettivo di sviluppo sostenibile (Sdg) numero 12 dell’Agenda 2030 (consumi e produzioni sostenibili), che ha raccontato come la consapevolezza sul tema sia molto diffusa nelle scuole e fra i/le giovani italiani/e. Il nostro Paese è ai primi posti in Europa per percentuale riciclata di rifiuti urbani e speciali ed è leader nel riuso dei materiali. Fra le esperienze italiane condivise, quella della Fondazione Banco Alimentare, che promuove il recupero delle eccedenze alimentari e la redistribuzione alle strutture caritative. Nell’episodio anche un’anteprima del Festival dello sviluppo sostenibile di Asvis, giunto alla sua settima edizione nel 2023, che da quest’anno tornerà a svolgersi in primavera (8-24 maggio) con eventi in diverse città italiane dal Nord al Sud. (Was)