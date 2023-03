Usa: stato di emergenza in Arkansas per maltempo, più di 20 persone in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice dell’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dei due tornado e dell’ondata di maltempo che hanno colpito lo Stato. In un messaggio pubblicato su Twitter, la governatrice ha detto che le autorità utilizzeranno “tutte le risorse a disposizione per aiutare i cittadini”. Il Servizio meteorologico nazionale ha confermato nel pomeriggio che due tornado hanno raggiunto l’Arkansas nel pomeriggio, nelle contee di Pulaski e Garland, provocando danni alle infrastrutture e diversi feriti. Al momento, almeno 21 persone sono state ricoverate presso l’ospedale Baptist Health Medical Center: cinque sono in condizioni critiche. (Was)