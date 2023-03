© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha confermato la presenza di Papa Francesco per la Messa della Domenica delle Palme: "Essendo programmata la Sua uscita dall'ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in Piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore". (Civ)