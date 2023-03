Ucraina: Fmi, da consiglio direttivo ok a finanziamenti Eff per 15,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un pacchetto di finanziamenti da 15,6 miliardi di dollari a sostegno dell’Ucraina, nell’ambito del meccanismo di credito esteso (Eff). In una nota, il Fondo ha precisato che 2,7 miliardi di dollari saranno disponibili immediatamente, per sostenere la stabilità economica e finanziaria del Paese alla luce dell’incertezza e della crisi causate dalla guerra con la Russia. Il pacchetto contribuirà anche al programma di riforme avviato dal governo di Kiev per facilitare la ripresa e il percorso di adesione all’Unione europea, risolvendo i problemi che stanno interessando la bilancia dei pagamenti del Paese. Il programma del Fmi rivolto all’Ucraina consiste in due fasi distinte: la prima, relativa al biennio 2023-2024, sarà focalizzata sul budget statale del 2023, promuovendo la stabilità fiscale, il contrasto all’inflazione, la stabilità dei tassi di cambio e del sistema finanziario generale del Paese; la seconda riguarda prevalentemente le riforme strutturali avviate dal governo per promuovere la stabilità macroeconomica, sostenere la ripresa e la ricostruzione al termine del conflitto. “L’invasione russa continua ad avere effetti devastanti sul piano economico e sociale: nonostante ciò, le autorità sono riuscite a mantenere un adeguato livello di stabilità macroeconomica e finanziaria”, ha affermato la vice direttrice generale del Fondo, Gina Gopinath. (Was)