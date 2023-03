Lavoro: Rizzetto (Fd’I), conflitto interessi tra Ispettorato e Consulenti è notizia falsa e strumentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta, qualche sindacato e l'opposizione strumentalizzano una vicenda che vede protagonisti l'Ispettorato nazionale del Lavoro e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro. “Non esiste tra i due Enti alcun conflitto di interesse ed è falsa la notizia che si va a privatizzare un'attività di controllo". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Lavoro, Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia, in merito alle notizie stampa relative ad un possibile conflitto di interessi che vede al centro la firma di due protocolli, uno "per la legalità, la vigilanza e il contrasto all'abusivismo professionale" tra l'Ispettorato nazionale del lavoro, ente vigilato dal ministero, e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e l'altro sull'Asseverazione di conformità, una certificazione che attesta la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro dal punto di vista contributivo e retributivo. (segue) (Rin)