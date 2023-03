Ucraina: Francia-Cina, Macron metterà Xi in guardia da sostegno a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron metterà in guardia l'omologo cinese Xi Jinping dalle conseguenze legate all'appoggio di Pechino alla Russia nella guerra in Ucraina durante il viaggio in Cina previsto dl 5 all'8 aprile. Lo ha reso noto l'Eliseo. "Se la Cina prende questa decisione funesta" ci sarà un "effetto strategico importante sul conflitto", ha fatto sapere la presidenza. Macron vuole inoltre "trovare uno spazio" con al Cina per dare appoggio alla popolazione ucraina e per trovare una via d'uscita dalla guerra, ha spiegato l'Eliseo. (Frp)