Quirinale: Mattarella emana decreti su ponte Stretto e codice appalti

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria” ed autorizzato alla presentazione alle Camere il relativo disegno di legge. È quanto si apprende dal Quirinale. Mattarella ha altresì emanato il decreto legislativo recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”. (Rin)