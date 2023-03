Pnrr: Baldino (M5s), nessuna divisione tra maggioranza e opposizione, pronti a collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema fondi Pnrr esiste nessuna divisione tra opposizione e maggioranza. “Il Movimento 5 stelle ha le sue proposte ed è pronto al confronto ma senza ascolto di chi governa ogni iniziativa perde di senso e utilità. Siamo pronti anche in questa occasione a dare il nostro contributo per il bene del Paese". Lo ha dichiarato Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5s a Montecitorio, ospite della trasmissione “Metropolis” su “La Repubblica”. “Anche chi in questo momento è opposizione è chiamato a collaborare perché neanche un euro dei 222 miliardi destinati all'Italia vada perso. Sono risorse che rappresentano un'occasione di progresso per il nostro Paese che possono aiutare a colmare i divari territoriali che si fanno sempre più accentuati. Perdere questi fondi destinati alla digitalizzazione, alla transizione green, all'istruzione, all'inclusione e coesione fino alla sanità, significherebbe creare un danno alle generazioni future”, ha sottolineato Baldino, che ha aggiunto: “La collaborazione dell'opposizione è dunque necessaria. Ma può avvenire a due condizioni. È necessaria un'operazione verità sulle cause dei ritardi attuali. Da mesi chiediamo al ministro Fitto un'informativa in parlamento. Si parla spesso del flop delle assunzioni nella pubblica amministrazione e delle difficoltà al sud legate al personale mancante, campanelli d'allarme che il M5s ha sempre segnalato nella scorsa legislatura scontrandosi anche con l'ex ministro Brunetta per via delle sue soluzioni fallimentari. La seconda condizione per la collaborazione è che la maggioranza ascolti le proposte che vengono dall'opposizione”. (Rin)