Usa-Taiwan: capogruppo democratico alla Camera incontra la presidente Tsai a New York

- Il capogruppo democratico alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Hakeem Jeffries, ha incontrato ieri a New York la presidente taiwanese, Tsai Ing-wen. Lo hanno confermato oggi alcune fonti anonime all’emittente “Nbc News”. La presidente di Taiwan dovrebbe anche incontrare il presidente repubblicano della camera bassa del Congresso, Kevin McCarthy, durante la sua tappa negli Stati Uniti, organizzata nel quadro di un viaggio di dieci giorni nei Paesi dell’America centrale. Il senatore repubblicano Roger Wicker, capogruppo nella commissione Servizi armati della camera alta del Congresso, ha affermato in una nota che altri esponenti del suo partito potrebbero prendere parte al colloquio. (Was)