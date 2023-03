Fvg: centrodestra chiude campagna elettorale a Udine, “Fedriga amministratore capace e leale” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Lunedì 3 aprile il ministro ha riferito che riceverà a Roma i ministri degli Esteri dei Balcani “per pianificare la presenza italiana in quella regione, contando anche sul ruolo che il Friuli Regione Giulia potrà avere”. “Ci stiamo battendo anche per ridurre l’immigrazione irregolare che passa attraverso la rotta balcanica”, ha sottolineato Tajani, che ha concluso: “Più grande sarà la vittoria, più forte sarà il governo regionale e il governo nazionale a Roma. È meglio trionfare che vincere, non accontentiamoci di una vittoria”. Per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, Massimiliano Fedriga “è uno dei migliori governatori che la Lega abbia mai avuto, ne vado orgoglioso”. Sul governo, il ministro ha ribadito che “più provano a farmi litigare con Giorgia Meloni e con Silvio Berlusconi e più noi andiamo dritti come treni dell’alta velocità”. “Viva gli italiani che vogliono fare, costruire, tutelare l’ambiente ma senza legarci mano e piedi ai cinesi. Vogliono imporci le auto elettriche, chissà che in Europa non trovino qualcuno con le valigie di soldi cinesi”, ha chiarito. Infine, è intervenuto il candidato e attuale presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, facendo presente che “se mi ridarete la fiducia non farò miracoli, non risolverò tutti i problemi del mondo, ma ci metterà l’impegno che ci abbiamo messo in questi cinque anni, con la voglia di correggersi se qualcosa non va”. (segue) (Frt)