Fvg: Conte e Schlein in Regione a sostegno di Moretuzzo ma a distanza

- Dopo Elly Schlein, oggi è stato il giorno di Giuseppe Conte in Friuli Venezia Giulia. La segretaria del Partito democratico era arrivata ieri a Trieste per sostenere il candidato alle elezioni regionali di domenica e lunedì, Massimo Moretuzzo. Il segretario del Patto per l’autonomia è appoggiato da una coalizione di centrosinistra allargato al Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte. Laboratorio Friuli Venezia Giulia? “Ogni volta che si vota, si parla di un laboratorio. Noi questi laboratori li teniamo sempre aperti, laddove ci sono le condizioni, il che significa che c’è l’opportunità di condividere obiettivi politici chiari, impegni certi per cittadini, nel segno della giustizia ambientale e sociale, ovviamente con grande attenzione alla legalità”, ha detto oggi Conte, che ha aspettato l’ultimo giorno di campagna elettorale per tornare sul territorio, dopo i primi appuntamenti di inizio marzo. Conte e Schlein, che pure si sono rivolti agli elettori dalla stessa piazza di Trieste, non si sono incontrati. Un’apparente distanza, che secondo il presidente Cinquestelle non inficia la forza della coalizione. (segue) (Rin)