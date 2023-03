Fvg: Conte e Schlein in Regione a sostegno di Moretuzzo ma a distanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando andiamo insieme in coalizione, abbiamo tessuto un progetto in modo che il giorno dopo iniziamo a lavorare per mantenere gli impegni”, ha detto Conte. “Il centrodestra il giorno dopo inizia a dividersi, è dimostrato a livello nazionale e territoriale. Si uniscono solo nel comizio finale. Queste forze di destra sono compatte quando chiedono il voto, divise su tutto quando devono governare”. La sintonia a distanza con Schlein riguarda anche i temi: salario minimo, lavoro, Pnrr. Se ieri la segretaria dem aveva detto che il Pnrr “non è patrimonio solo del governo”, Conte oggi è stato ancora più netto. “Il Pnrr non è di Giorgia Meloni, è dell’Italia intera. Non possiamo permettere che le risorse del Pnrr vadano sprecate dietro l’insipienza della politica, che questo spreco avvenga dietro sterili polemiche. Tra un po’ diranno che è colpa mia che ho portato i soldi”, ha scherzato il leader del M5s. Per Conte, il Pnrr è “un’opportunità che non può andare sprecata, per ragioni politiche, pragmatiche ma anche morali: c’è stato un grande investimento in termini di fiducia dell’Europa, e non possiamo lasciare che vadano sprecate risorse destinate a rilanciare il nostro Paese dopo tanta sofferenza”, ha continuato. “Lo dobbiamo a chi non c’è più, a chi è sopravvissuto e piange ancora i morti, all’Europa che ha voluto operare una svolta in segno solidaristico, e a noi stessi, abbiamo l’opportunità di non essere più il fanalino di coda in Europa”. (segue) (Rin)