Fvg: Conte e Schlein in Regione a sostegno di Moretuzzo ma a distanza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’appuntamento a Trieste, Conte si è spostato a Udine, dove ha incontrato il candidato sindaco Ivano Marchiol. “Per la sua storia è la persona ideale per migliorare la vita dei suoi concittadini. Conosce ogni strada, ogni quartiere e si è preparato seriamente per offrire risposte alla città attraverso un lavoro di studio e ascolto”. Poi dritto a Pordenone per l’ultimo appuntamento di giornata all’ospedale cittadino. “Abbiamo toccato con mano le reali emergenze dei cittadini, dalle liste di attesa infinite ai problemi del personale. Investire sulla sanità pubblica e sostituire le logiche partitiche sulle nomine con il merito sono obiettivi in cima alla nostra agenda”, ha ribadito Conte al termine della visita in Friuli Venezia Giulia, "per proporre con Massimo Moretuzzo un'idea di Regione che investe su sanità, transizione ecologica e infrastrutture”. (Rin)