Messico: manca l'accordo politico, eletta a sorteggio la dirigenze del tribunale elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non trovando l'accordo politico, la Camera dei deputati del Messico ha designato la dirigenza del tribunale elettorale (Ine) tramite sorteggio. L'inedita procedura, celebrata nella notte tra giovedì e venerdì, è destinata ad aumentare le polemiche sulla relazione tra governo e il tribunale. La presidenza è andata Guadalupe Taddei Zavala, membro dell'Ine da 23 anni, aveva ricevuto un parere negativo dal comitato tecnico di valutazione, per il fatto che diversi dei suoi familiari siano iscritti al partito governativo Movimento di rigenerazione nazionale (Morena). Taddei Zavala, prima donna a ricoprire l'incarico di nove anni, sostituisce Lorenzo Cordova, giunto a fine mandato, più volte in aperta polemica con il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. Nel ruolo di consiglieri, con lo stesso criterio dell'estrazione, sono stati eletti Jorge Montano Ventura, Rita Bell Lopez Vences e Arturo Castillo Loza. (segue) (Mec)