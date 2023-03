Messico: manca l'accordo politico, eletta a sorteggio la dirigenze del tribunale elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, Lopez Obrador ha difeso la bontà del metodo scelto e definito quella della nuova presidente una famiglia di "democratici, e persone per bene". Al tempo stesso ha criticato l'importo dell'assegno di liquidazione che verrà staccato per i consiglieri uscenti, in linea con la rivendicazione di austerità che anima la proposta di riforma elettorale voluta dal governo e sospesa dalla Corte Costituzionale. Il progetto del governo ha tra i punti qualificanti un taglio del personale e dell'Istituto nazionale elettorale (Ine), una misura di "austerità" che le opposizioni qualificano come un tentativo di maggiore controllo da parte del governo. La Corte ha accolto il ricorso depositato dallo stesso Ine e congelato l'entrata in vigore della riforma per poterne valutare l'aderenza alla Carta. "L'articolo 105 della Costituzione messicana proibisce le controversie costituzionali in materia elettorale", denuncia l'ufficio legale del governo di Andres Manuel Lopez Obrador, parlando di varie "irregolarità" compiute dalla Corte. (segue) (Mec)