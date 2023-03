Messico: manca l'accordo politico, eletta a sorteggio la dirigenze del tribunale elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo non ritiene "comune" che una decisione di questa "rilevanza" venga pronunciata pubblicamente senza previa notifica alle autorità. Mai nella storia del Paese un solo giudice costituzionale "ha lasciato senza effetti la totalità di una legge elettorale approvata legalmente dal potere legislativo, riportando in vigore norme precedenti", segnala il governo secondo cui un simile passo può essere solo disposto con sentenza definitiva approvata da almeno otto giudici. "Risulta preoccupante che il giudice istruttore non conosca le regole del procedimento che disciplina le controversie costituzionale", sottolinea la presidenza denunciando il rischio che la Corte perda la sua funzione di ottenere un "equilibrio sano tra i poteri". (segue) (Mec)