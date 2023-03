Messico: manca l'accordo politico, eletta a sorteggio la dirigenze del tribunale elettorale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, la riforma prevede che i nomi dei consiglieri siano scelti da una lista di 60 personalità divise in tre blocchi: 20 indicate dal potere giudiziario, 20 dal parlamento e, dettaglio più temuto dagli oppositori, 20 dall’esecutivo. Analogo processo per la selezione dei membri del tribunale elettorale, con dieci candidati proposti da ciascuno dei poteri. Tutti gli aspiranti a un posto nell’Inec dovrebbero poter fare campagna elettorale sul territorio nazionale, evitando, almeno in teoria, qualsiasi collegamento con i partiti politici. Al momento i membri dell’Ine sono scelti dal parlamento da una lista di nomi valutata da un apposito comitato tecnico. La riforma prevede inoltre l’eliminazione delle trecento sezioni locali, centralizzando il processo di convocazione e svolgimento delle elezioni. L’intera riforma, che ridà all’esecutivo un potere di nomina all’interno di un organo con funzioni più corpose del passato, viene censurata come una delle manovre con cui il governo limita gli istituti autonomi e, con essi, l’indipendenza dei poteri. (Mec)