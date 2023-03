Camera: 3 aprile audizioni su lavoro sportivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 3 aprile, dalle ore 13, presso l'Aula della commissione Cultura della Camera, le commissioni riunite Cultura e Lavoro, in merito all'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo, svolgono le seguenti audizioni: Associazione italiana calciatori (Aic) e Confederazione italiana degli sportivi (Cids); Associazione nazionale atlete (Assist); Federazione italiana nuoto (Fin) Toscana; Lega di pallavolo di serie A; Federazione italiana pallavolo (Fipav); Istituto nazionale tributaristi (Int); Osservatorio italiano Esports; Associazioni sportive e sociali italiane (Asi); Collegio nazionale maestri di sci; Federazione italiana hockey (Fih); AssoDanza Italia; Anif Eurowellness. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)