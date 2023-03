Scuola: Cgil Roma e Lazio, al liceo Cavour episodio grave e intollerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Siamo sgomenti nel leggere quanto denunciato dalla Rete degli studenti Medi di Roma Centro. Una docente del Liceo Cavour di Roma, avrebbe letteralmente strappato di mano e ridotto a pezzetti un cartello che rivendicava carriere alias in tutte le scuole, nella Giornata della visibilità delle persone transgender (TDoV). Questo gesto intollerabile è accaduto nella scuola, luogo in cui oltre ad acquisire conoscenza e saperi, le coscienze si formano, si evolvono; luogo in cui si sperimentano il confronto e la libertà di esprimere le proprie idee e l'autodeterminazione. Ha fatto bene l'organizzazione studentesca a rendere pubblico l'accaduto, perché ci richiama a una realtà ancora impreparata e discriminante nei confronti delle giovani persone trans gender che saranno, per la prima volta in Italia e a Roma protagoniste della manifestazione, cui abbiano aderito, che si svolgerà domani per il TDoV". Così, in una nota, la Cgil e la Flc Cgil di Roma e del Lazio. (Com)