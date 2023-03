Brasile: governo concede visto temporaneo a cittadini di Haiti per ragioni umanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile concederà visti temporanei ai cittadini di Haiti in fuga dalla crisi economica e sociale nel Paese caraibico. L'ordinanza, firmata dai ministri degli Esteri, Mauro Vieira, e della Giustizia, Flavio Dino, prevede che il permesso di soggiorno sia concesso a titolo di accoglienza umanitaria. Haiti versa da tempo in una situazione di grave instabilità legata agli scontri tra bande armate che si contendono il controllo del territorio, aggravata a partire dall'omicidio del presidente Jovenel Moise, nel luglio 2021. Il visti della durata di 365 giorni, saranno rilasciati dall'ambasciata brasiliana di Port-au-Prince. Gli haitiani che vogliono richiedere il visto per risiedere in Brasile dovranno presentare un documento di viaggio, il modulo di richiesta del visto, la prova del mezzo di trasporto per entrare in Brasile e il certificato del casellario giudiziale. Gli haitiani che sono già in Brasile possono anche richiedere un visto temporaneo presso le unità di polizia federale. Gli stranieri che ottengono un visto potranno lavorare in Brasile, secondo l'ordinanza.(Brb)