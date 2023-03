Usa: Biden in Mississippi dopo tornado, insieme alle autorità per tutto il tempo necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale rimarrà al fianco delle autorità del Mississippi per tutto il tempo necessario a riparare la devastazione causata dal maltempo. Lo ha detto ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che oggi ha visitato lo Stato dopo che il maltempo causato da un tornado ha provocato la morte di più di 20 persone. “Faremo tutto il necessario: dobbiamo far sapere alle persone che non devono perdere la speranza”, ha detto. (Was)